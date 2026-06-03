Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, инвесторы оценивают противоречивые заявления относительно хода переговоров США и Ирана, а также информацию о действиях Израиля в Ливане.

Иранские СМИ сообщили во вторник, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Накануне появилась информация, что Иран принял решение приостановить все коммуникации с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. Однако позже американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном в высоком темпе продолжаются. Он также сообщил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 0,66%, до 625,34 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,33%, германский DAX - 0,48%, французский CAC 40 - 0,77%, итальянский FTSE MIB - 1,61%, испанский IBEX 35 - 0,48%.

Напряженность на Ближнем Востоке способствует сохранению высоких цен на нефть и росту инфляционных ожиданий.

Статданные, опубликованные во вторник, показали усиление инфляции в еврозоне в мае до максимальных с сентября 2023 года 3,2% в годовом выражении с 3% в апреле на фоне подъема цен на энергоносители (+10,9%). Рост базовой инфляции (без учета стоимости питания и энергоносителей, индекс CPI Core) ускорился до 2,5% с 2,2%, в частности, из-за увеличения темпов повышения цен на услуги - до 3,5% с 3%.

Инвесторы полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отреагирует на ускорение инфляции повышением основных ставок уже на июньском заседании. Вероятность подъема ставок на 25 базисных пунктов регулятором 11 июня оценивается рынком в 95%, отмечает Trading Economics. В общей сложности трейдеры ждут двух или трех повышений ставок в еврозоне в этом году.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции STMicroelectronics (+15,1%), повысившей вдвое прогноз выручки от центров обработки данных (ЦОД) в 2026 году.

В число лидеров также вошли бумаги Infineon Technologies (+9,5%), Prosus (+9,4%), Nokia Corp. (+6,8%).

Заметно подорожали акции некоторых производителей товаров класса люкс: Kering - на 3,8%, LVMH - на 1,1%, Brunello Cucinelli - на 0,8%.

Стоимость бумаг UniCredit увеличилась на 1,6%. Его оферту на покупку акций Commerzbank уже приняли владельцы 7,58% бумаг германского банка, говорится в сообщении UniCredit. Итальянская кредитная организация напрямую владеет 26,77% Commerzbank. Таким образом, с учетом оферты ее доля составит не менее 34,35%.

Капитализация Commerzbank выросла во вторник на 0,5%.

В числе лидеров снижения в сводном индексе по итогам торгов оказались акции Renk Group (-4,5%), Dassault Systemes (-4,1%), Hemnet Group (-4,1%), Hensoldt (-3,9%).

Цена бумаг французской биофармацевтической компании Abivax рухнула на 43,6% в связи с неблагоприятными результатами клинических исследований одного из ее препаратов.