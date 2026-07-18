Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану

Ударам подверглись военная инфраструктура и подземные хранилища оружия

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили седьмую ночную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским объектам. Американские войска использовали истребители, беспилотные летательные аппараты и боевые корабли, а также другие средства", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "CENTCOM по указанию главнокомандующего продолжает привлекать Иран к ответственности, одновременно обеспечивая полную военно-морскую блокаду иранских портов".