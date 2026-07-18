Иранские военные атаковали базы США в Кувейте и Иордании

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила о запуске ракет и беспилотников по военным базам США в Кувейте и Иордании в ответ на очередные американские атаки, передает агентство Tasnim.

Согласно заявлению военных, были поражены склады боеприпасов на базах Удаири и Али Аль-Салем в Кувейте, а также топливные резервуары на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что поразил склад американских беспилотников в Бахрейне и главный центр по развитию искусственного интеллекта Бахрейна с помощью баллистических ракет и БПЛА, сообщила гостелекомпания IRIB.