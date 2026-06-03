Рубио заявил, что Россия и Китай поддерживают безъядерный статус Ирана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай согласны с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Китайцы говорят, что они (Иран - ИФ) не могут обладать ядерным оружием. Русские согласны с тем, что они не должны его иметь", - сказал он, выступая в среду в Сенате США.

По словам Рубио, "дело не только в том, что мы заявляем, будто они не могут обладать ядерным оружием, все это говорят". "Но в определенный момент вы должны что-то с этим делать. Иран пытался создать конвенциональный щит из беспилотников, ракет и военно-морского флота", - отметил госсекретарь США.

Он убежден: "В какой-то момент они бы сказали миру: "Теперь мы собираемся получить ядерное оружие, и вы ничего не сможете с этим поделать. Потому что у нас столько оружия, столько дронов и столько кораблей, что цена, которую вы заплатите за попытку помешать нам, делает нас неприкосновенными. Это дает нам иммунитет".