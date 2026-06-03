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Профсоюзы Португалии организовали вторую за полгода всеобщую забастовку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вторая за полгода всеобщая забастовка парализовала в среду жизнь в Португалии - остановились поезда, отменены полеты национальной авиакомпании TAP, закрыты учебные заведения.

"Это крупная всеобщая забастовка", - заявил местным СМИ лидер Конфедерации португальских рабочих Тиагу Оливейра.

Участники акции требуют улучшения условий труда и пересмотра трудовой реформы.

При этом, по словам министра труда Португалии Марии Рамалью, забастовка практически не отразилась на работе частного сектора в стране.

Тем не менее, по данным наблюдателей, эта забастовка, также как и декабрьская, стала самой крупной с 2013 года, когда участники протестовали против мер жесткой экономии.

Португалия TAP
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