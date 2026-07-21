Армия Ирана утверждает, что поразила американские РСЗО HIMARS в Кувейте

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила об ударах по американским пусковым установкам реактивных систем залпового огня HIMARS, которые размещены на базе Арифджан в Кувейте, передает государственная телекомпания IRIB.

В заявлении указывается, что удар был нанесен с помощью ракет класса "земля-земля" в ответ на американские атаки.

Ранее Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что силы ПВО страны в настоящее время осуществляют перехват иранских баллистических ракет и беспилотников.