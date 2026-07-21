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Нефтяной танкер атакован в районе Ормузского пролива

Нефтяной танкер атакован в районе Ормузского пролива
Фото: Shady Alassar/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер подвергся атаке в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, танкер сообщил о попадании в него неустановленного боеприпаса. Инцидент произошел примерно в 8 морских милях к северо-востоку от порта Лима на полуострове Мусандам на севере Омана.

Ранее UKMTO сообщало, что в воскресенье два судна были поражены снарядами у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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