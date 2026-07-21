Поиск

Сестра Линдси Грэма будет баллотироваться в Сенат США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), временно исполняющая его обязанности, сообщила, что намерена баллотироваться в Сенат США, чтобы занять место брата на постоянной основе, к чему ранее ее призывал американский президент Дональд Трамп.

"Я приняла решение. Я в деле", - заявила Грэм в эфире Fox News.

В миреТрамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат СШАТрамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат СШАЧитать подробнее

Грэм приняла присягу на минувшей неделе, ее временно назначил сенатором губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

В ночь на субботу Трамп заявил, что посоветовал Дарлин Грэм баллотироваться в сенат на полный шестилетний срок, отметив, что готов поддержать ее кандидатуру.

"Я попросил Дарлин во имя нашей страны принять участие 11 августа 2026 года во внеочередных республиканских праймериз, чтобы затем баллотироваться в сенат. Надеюсь, Дарлин согласится. Это лучший способ почтить память ее брата Линдси", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скоропостижно скончался ранее в июле. Он считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа.

Дарлин Грэм ранее согласилась временно, до внеочередных выборов, занять место брата в сенате. Младшая сестра Линдси Грэма - тоже член Республиканской партии. Однако, в отличие от брата, самостоятельной политической карьеры у нее до недавних пор не было.

Дональд Трамп Линдси Грэм Сенат США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВФ одобрил выделение Украине нового транша на $690 млн

Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

Сестра Линдси Грэма будет баллотироваться в Сенат США

Нефтяной танкер атакован в районе Ормузского пролива

 Нефтяной танкер атакован в районе Ормузского пролива

Премьер Великобритании Бернем назначил министров своего кабинета

 Премьер Великобритании Бернем назначил министров своего кабинета

Армия Ирана утверждает, что поразила американские РСЗО HIMARS в Кувейте

Трамп вводит дополнительные пошлины в 50% на ряд товаров из Канады

 Трамп вводит дополнительные пошлины в 50% на ряд товаров из Канады

США начали новую серию ударов по Ирану

 США начали новую серию ударов по Ирану

Шахматистка Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии

 Шахматистка Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии

Россия объявила персонами нон грата двух итальянских дипломатов

 Россия объявила персонами нон грата двух итальянских дипломатов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10639 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3243 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов