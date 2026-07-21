Сестра Линдси Грэма будет баллотироваться в Сенат США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), временно исполняющая его обязанности, сообщила, что намерена баллотироваться в Сенат США, чтобы занять место брата на постоянной основе, к чему ранее ее призывал американский президент Дональд Трамп.

"Я приняла решение. Я в деле", - заявила Грэм в эфире Fox News.

Грэм приняла присягу на минувшей неделе, ее временно назначил сенатором губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

В ночь на субботу Трамп заявил, что посоветовал Дарлин Грэм баллотироваться в сенат на полный шестилетний срок, отметив, что готов поддержать ее кандидатуру.

"Я попросил Дарлин во имя нашей страны принять участие 11 августа 2026 года во внеочередных республиканских праймериз, чтобы затем баллотироваться в сенат. Надеюсь, Дарлин согласится. Это лучший способ почтить память ее брата Линдси", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скоропостижно скончался ранее в июле. Он считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа.

Дарлин Грэм ранее согласилась временно, до внеочередных выборов, занять место брата в сенате. Младшая сестра Линдси Грэма - тоже член Республиканской партии. Однако, в отличие от брата, самостоятельной политической карьеры у нее до недавних пор не было.