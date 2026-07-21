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Трамп вводит дополнительные пошлины в 50% на ряд товаров из Канады

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады, сообщает Белый дом.

В прокламации, текст которой опубликован на сайте американской администрации, отмечается, что этот шаг - "ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

"Речь идет (...) о пошлинах в 50% на целую серию товаров из Канады - от вина до хоккейных клюшек и цемента", - подчеркивается в документе.

В нем говорится, что пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, поташ, рыбу и редкоземельные металлы.

Также новые меры не затронут некоторые товары, на которые уже действуют пошлины.

Отдельно Белый дом опубликовал документы, в которых объясняет, что цель пошлин - добиться более выгодных условий для продажи в Канаду из США алкогольных напитков, молочной продукции и двигателей для автотранспорта.

Дональд Трамп США Канада
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