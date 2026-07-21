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Премьер Великобритании Бернем назначил министров своего кабинета

Премьер Великобритании Бернем назначил министров своего кабинета
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сформировал кабинет министров, сообщили в канцелярии главы правительства.

Министром финансов станет Джон Хили, который с 2024 года и до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы.

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Должность главы МИД займет Эд Милибэнд, который был лидером Лейбористской партии в 2010-2015 годах.

Главой МВД останется Шабана Махмуд, занимающая этот пост с 2025 года.

Иветт Купер, прежде возглавлявшая МИД, назначена министром здравоохранения.

Уэс Стритинг, который раньше работал министром здравоохранения, назначен министром обороны.

Луиза Хейг, которая в 2024 году была министром транспорта, получила должность первого государственного секретаря, канцлера герцогства Ланкастерского и министра канцелярии правительства Великобритании.

Пэт Макфадден сохранил должность министра труда и пенсий, а Лиза Нэнди осталась министром культуры, СМИ и спорта. Бриджит Филлипсон сохранила пост министра по делам женщин и равенства.

Хейди Александер остается министром транспорта.

Люси Пауэлл стала министром образования.

Алекс Норрис назначен лорд-канцлером и министром юстиции, Анджела Игл стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Миатта Фанбулле получила портфель министра по энергетической безопасности и переходу к нулевым выбросам.

Анджела Рэйнер назначена министром жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления, а Джонатан Рейнольдс - министром бизнеса, инноваций, науки и торговли.

Эмма Рейнольдс назначена главным секретарем казначейства.

Всего же Бернем, согласно релизу, произвел 27 назначений.

Среди членов кабинета, потерявших свои должности, находятся Рэйчел Ривз, Дэвид Лэмми, Даррен Джонс, Стив Рид, Питер Кайл, Ричард Хермер, Лиз Кендалл, Джо Стивенс и Хилари Бенн.

Великобритания Энди Бернем
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