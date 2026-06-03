В Конгрессе США рассматривается вопрос об увеличении ядерных сил в Европе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Конгрессе США проводится предварительное рассмотрение ориентиров для выработки обновленной американской ядерной стратегии, в том числе касающихся вопроса об увеличении сил ядерного сдерживания в Европе, сообщило издание Real Clear Defense.

По его данным, в обсуждениях, которые пока носят консультативный характер, в частности, задействовано политическое управление Пентагона, Объединенный комитет начальников штабов, Стратегическое командование и Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики.

Как отмечает издание, поскольку в Европе развернуто небольшое количество американских ядерных систем, США рассматривают возможность развертывания дополнительных сил в регионе, чтобы убедить Москву в неприемлемости ядерного принуждения и безнадежности ядерного нападения.

Ключевым фактором для эффективного сдерживания США в Европе считается ускоренное развертывание крылатых ракет в ядерном оснащении морского базирования (SLCM-N), разработка ракетно-ядерного оружия воздушного базирования для самолетов двойного назначения F-35, и, возможно, разработка и развертывание ядерной боеголовки для американских наземных ракетных систем средней дальности, указывает издание.