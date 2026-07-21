Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. (...) Американские силы остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию в отношении гражданских моряков, стремящихся свободно и открыто проходить через пролив", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что транзит коммерческих судов через этот важный международный морской коридор продолжается.

"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить транзит примерно 900 коммерческих судов и 450 млн баррелей сырой нефти", - отметили американские военные.