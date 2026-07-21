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Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. (...) Американские силы остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию в отношении гражданских моряков, стремящихся свободно и открыто проходить через пролив", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что транзит коммерческих судов через этот важный международный морской коридор продолжается.

"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить транзит примерно 900 коммерческих судов и 450 млн баррелей сырой нефти", - отметили американские военные.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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