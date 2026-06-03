Макрон назвал новой эрой для Европы приход Мадьяра к власти в Венгрии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду приветствовал "новую эру для Венгрии и нашей Европы", принимая нового венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

"С вами в Венгрии, а также для Венгрии в Европе начинается новая эра. Ваше избрание продемонстрировало твердую приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза", - сказал Макрон в Елисейском дворце по случаю визита Мадьяра во Францию.

Обе страны хотят "заключить новое стратегическое партнерство до конца года", опираясь на Договор о взаимопонимании и дружбе 1991 года, чтобы "укрепить наше сотрудничество в области обороны, ядерной энергетики, промышленности, космоса, сельского хозяйства, борьбы с дезинформацией и защиты наших демократий", добавил французский президент.

Мадьяр подчеркнул свое стремление к расширению сотрудничества между Францией, Германией и Вышеградской группой (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). "Мы хотим вдохнуть новую жизнь в это сотрудничество", - сказал венгерский премьер, предложив пригласить Францию и Германию к встречам в таком формате.