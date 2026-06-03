Глава Госдепа США призвал к продолжению диалога с Россией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддержания диалога с Россией.

"Нам необходимо поддерживать отношения и вести переговоры с русскими. Нам это надо, ведь есть двусторонние вопросы, никак не касающиеся Украины", - сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Рубио отметил, что если бы конфликт между Россией и Украиной завершился, отношения Вашингтона и Москвы стали бы более дружественными и легкими.

"Я думаю, мы усвоили, и, безусловно, это подтвердилось в последние полтора года, что гораздо лучше, чтобы кто-то был с другой стороны, с кем можно говорить, чем не был", - заключил глава Госдепа США.