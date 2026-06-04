Уолл-стрит в среду снизилась на геополитике и корпоративных новостях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, участники рынка оценивали геополитические и корпоративные новости.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев. Трамп оптимистично высказался о продолжающихся переговорах с Ираном, заявив, что ситуация "быстро развивается".

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.

"Непонятно, продолжаются ли переговоры об окончании войны и открытии Ормузского пролива. Однако последние события говорят о том, что инвесторы, возможно, слишком рано отреагировали на сообщения о подготовке меморандума между США и Ираном", - написала Кэтлин Брукс из XTB.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 5,6%, хотя американский разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил выручку в третьем квартале 2026 финансового года на 31% и улучшил прогнозы на весь фингод благодаря высокому спросу на его продукты.

Капитализация GameStop подскочила на 5,9%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники в первом финансовом квартале получила рекордную чистую прибыль, а также повысила выручку на 14%, до $835,3 млн.

Цена бумаг Macy's Inc. выросла на 0,7%. Американская сеть универмагов в первом финансовом квартале резко увеличила чистую прибыль и слабо повысила выручку, а также улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций GitLab Inc. опустились на 3%. Американский разработчик программного обеспечения сократил убыток и увеличил выручку в прошлом финквартале, а также анонсировал увольнение около 350 сотрудников, или 14% штата.

Рыночная стоимость Broadcom снизилась на 0,5% в ожидании квартальной отчетности. За последние четыре сессии капитализация одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции выросла на 14%.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,21% и составил 50687,74 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции International Business Machines, упавшие на 7,1%. Цена бумаг Salesforce Inc. и Honeywell International снизилась более чем на 5%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,74% - до 7553,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,89% и завершил торги на уровне 26853,98 пункта.