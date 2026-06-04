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Польша ограничила воздушное движение на границе с Белоруссией и Украиной

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной вводятся ограничения воздушного движения, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности с 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения", - говорится в сообщении.

Согласно представленным PANSA графикам, зона ограничений охватывает границу с Белоруссией и Украиной по всей ее протяженности.

Агентство уточняет, что ограничения не распространяются на полеты пассажирской авиации на высоте свыше 3 км.

Польша Белоруссия Украина
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