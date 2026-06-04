Министр обороны Израиля не исключил долгосрочного мира с Ливаном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня в Ливане не только обеспечивает безопасность жителям севера Израиля, но и дает возможность установить долгосрочный мир, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.

"Соглашение - это отражение реальности, которую мы создали в Ливане к этому моменту. Реальности, которая может привести к мирному соглашению с государством Ливан", - сказал он и назвал перемирие "огромным достижением", подчеркнув, что оно обеспечивает безопасность гражданам Израиля, проживающим на границе с Ливаном.

Ранее Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Стороны также договорились о создании экспериментальных зон, в которых контроль будет осуществляться полностью ливанскими вооруженными силами. Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала.

Это не первая попытка остановить боевые действия в Ливане. Так, Ливан и Израиль в апреле уже согласовали перемирие. Однако последние дни нарушения перемирия участились, в связи с чем США активизировали переговоры между двумя странами. В частности, президент США Дональд Трамп на днях говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на повышенных тонах из-за израильских ударов по Ливану.