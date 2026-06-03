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Трамп подтвердил, что выразил Нетаньяху недовольство действиями ВС Израиля в Ливане

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на днях говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на повышенных тонах из-за израильских ударов по Ливану, но подчеркнул, что , тем не менее, доволен совместной с ним работой.

"Да, я был немного возмущен его постоянной борьбой с Ливаном", - заявил он, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Нетаньяху, о котором ранее сообщал Axios.

При этом, несмотря на эмоциональный разговор, Трамп подчеркнул, что ему нравится глава правительства Израиля.

"Все это время мы хорошо работали вместе. Мне очень нравится Биби. И я хорошо с ним работаю", - отметил президент.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп выбранил Нетаньяху в ходе телефонного разговора в понедельник из-за израильских действий в Ливане. По словам собеседников издания, американский лидер назвал премьера Израиля "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности. В частности, как утверждают источники, Трамп заявил Нетаньяху, что он "спас его от тюрьмы".

Ливан США Израиль Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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