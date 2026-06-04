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Россия призвала к выводу израильских военных из Ливана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вывод израильских войск с территории Ливана способствовал бы созданию условий для скорейшего урегулирования этого конфликта, заявила на брифинге на полях ПМЭФ представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы настоятельно призываем к скорейшему прекращению огня, выводу израильских военных с ливанской территории. Это позволило бы создать условия для налаживания процесса политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе положения резолюции 1701 Совбеза, в которой четко прописаны обязательства сторон. И подтверждаем нашу поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливанской республики", - сказала она.

"Готовы взаимодействовать с региональными и международными партнерами и продолжать усилия в интересах устойчивой долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ливана, на Ближнем Востоке и в целом", - отметила Захарова.

Ливан Мария Захарова МИД Ближний Восток Израиль
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