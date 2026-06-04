ВМС США с начала блокады перехватили около 130 связанных с Ираном судов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 127 связанных с Ираном торговых судна, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 4 июня, американские вооруженные силы перенаправили 127 коммерческих судов, вывели из строя шесть судов, не соблюдавших правила, и пропустили 36 судов, оказывавших гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Как указывает командование, продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США обеспечивают тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - отмечают в CENTCOM.