Поиск

ВМС США с начала блокады перехватили около 130 связанных с Ираном судов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 127 связанных с Ираном торговых судна, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 4 июня, американские вооруженные силы перенаправили 127 коммерческих судов, вывели из строя шесть судов, не соблюдавших правила, и пропустили 36 судов, оказывавших гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Как указывает командование, продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США обеспечивают тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - отмечают в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран Ормузский пролив блокада суда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что у Путина пока не было возможности ознакомиться с открытым письмом Зеленского

Израиль и "Хезболла" продолжают обмениваться ударами на юге Ливана

Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

 Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

Лавров заявил, что война Байдена стала войной Трампа

КСИР исключил мир для Ливана без вывода оттуда ВС Израиля

"Хезболла" не приняла условия перемирия между Израилем и Ливаном

Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов