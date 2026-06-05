Трамп одобрил выделение $700 млн на возрождение угольной промышленности США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о выделении в общей сложности $700 млн из федерального бюджета на возрождение угольной промышленности.

"Сегодня мы предпринимаем исторические шаги, чтобы снизить цены на энергоносители и стоимость жизни для всех американцев с помощью чистого и качественного угля", - заявил Трамп в четверг, представляя план в Овальном кабинете.

"Если вы посмотрите на Китай, если вы посмотрите на многие успешные страны, то увидите, что они используют уголь", - добавил американский лидер.

Согласно плану, из общего объема финансирования, составляющего примерно $700 млн, $425 млн будут направлены на модернизацию и продление срока службы 13 угольных электростанций, которые в противном случае могли бы закрыться в ближайшие годы.

Еще $75 млн пойдут на строительство экспортного терминала West Gateway в Окленде (штат Калифорния).

При этом $185 млн будут выделены на строительство двух новых угольных электростанций на Аляске и в Западной Вирджинии - первых в США с 2013 года.

Часть этих денег также пойдет энергетической компании, которая хочет перезапустить закрытую угольную электростанцию в Мэриленде.