Стратегические бомбардировщики США провели тренировочные вылеты с базы в Англии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Несмотря на действие договоренностей о прекращении огня с Ираном, в последние дни группы американских тяжелых бомбардировщиков ежедневно выполняют полеты для поддержания готовности. Их продолжительность достигает примерно 9-10 часов. За это время самолеты могут покрывать большую часть расстояния из Англии до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее неоднократно сообщало, что некоторые из этих самолетов выполняли полеты непосредственно в район Ближнего Востока. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрывало.

На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.