ВВС США выполнили 50 вылетов стратегических бомбардировщиков после перемирия с Ираном

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики ВВС США, размещенные на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, после прекращения огня с Ираном выполнили 50 тренировочных вылетов, в том числе в направлении Ближнего Востока, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Согласно наблюдениям, 19 миссий выполнили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и 31 миссию - B-1B Lancer.

Вылеты осуществлялись практически ежедневно. Их продолжительность достигала около 9-10 часов. За это время они могли покрывать половину расстояния до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), 9 мая бомбардировщик B-1B совершил полет непосредственно на Ближний Восток. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрыло.

На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

"На продолжающихся серьезных переговорах меня попросили эмир Катара Тамим ибн Хамад ибн Халифа Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид отложить нашу атаку на Иран, которая была запланирована на завтра. По их мнению, великих лидеров и союзников, соглашения удастся достичь, которое будет весьма приемлемо для США, для стран Ближнего Востока и не только", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил газете The New York Post, что на данный момент не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Он объяснил, что не открыт к каким-либо уступкам после того, как получил последнее на данный момент и неудовлетворительное иранское предложение по мирному соглашению.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
