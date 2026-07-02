В Иране назвали государственным терроризмом угрозы Израиля в адрес Моджтабы Хаменеи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил генеральному секретарю ООН протест в связи с высказываниями министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обречен на смерть, сообщает "Аль-Джазира".

Иравани охарактеризовал угрозу со стороны министра обороны Израиля как "часть преднамеренной и систематической политики государственного терроризма", направленной против иранских правительственных чиновников.

Он заявил о "незаконных актах агрессии израильского режима против Ирана, включая убийство иранского лидера аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных чиновников, совершенное при участии, координации и поддержке Соединенных Штатов".

Иравани добавил, что Совбез ООН позволил Израилю действовать безнаказанно, и предупредил, что Тегеран ответит на любые враждебные действия.

"К сожалению, неспособность Совета безопасности выполнить свои обязанности по уставу ООН усилила атмосферу безнаказанности и сделала израильский режим более наглым в нормализации государственного терроризма, что создает очень опасный прецедент и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности", - отметил он.