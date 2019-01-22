Ученые установили возраст Аральского моря до начала высыхания

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Группа американских и российских ученых в ходе исследований сделала надежно обоснованный вывод о возникновения Аральского моря 17,5 тысяч лет назад, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Основную часть исследований проводили Институт геологии и минералогии имени Соболева СО РАН и Университет Аризоны (Тусон, штат Аризона).

Для получения новых данных о геологической истории Аральского моря американские и российские исследователи пробурили несколько скважин в северной части бывшей котловины, получив доступ ко всей толще озерных осадков. Также были изучены литология (состав отложений) и микрофауна (мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами из карбоната кальция - остракоды и фораминиферы).

"Ученые впервые надежно установили, что современное Аральское море (в размерах до 1970-х гг., когда началось уменьшение площади водоема) появилось около 17,6 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

Этот вывод сделан на основании серии радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и остракод.

Также было установлено, что, возникнув около 17,6 тыс. лет назад, Аральское море в месте бурения продолжало существовать практически до наших дней.

Ученые пришли к выводу, что самая ранняя фаза развития Арала (17,6-15,3 тыс. лет назад) характеризовалась постоянным и обильным притоком речных вод в озерную котловину, однако в следующие 1,3 тыс. лет соленость воды значительно повысилась из-за уменьшения притока.

Пик осолонения приходится на время 14,5-14 тыс. лет назад, около 14-13 тыс. лет назад воды озера снова стали слабосолеными.

Анализ геологического развития водосборного бассейна Аральского моря показал, что во время максимума последнего оледенения (около 18-23 тыс. лет назад) в горных ледниках Памира и Тянь-Шаня накопились большие массы льда.

Во время очередного глобального потепления около 18 тыс. лет назад льды начали активно таять, вода устремилась по руслам Амударьи и Сырдарьи и начала заполнять котловину, в которой и возникло современное Аральское море.

Деградация Аральского моря началась в 1960-е, когда значительная часть стока Сырдарьи и Амударьи стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды Туркмении, Узбекистана и южного Казахстана. В результате море сильно отступило от своего берега, и обнажилось дно, покрытое морскими солями с примесью пестицидов и других химикатов.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоема - Северное (Малое) и Южное (Большое). На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объем воды - около 10 %. В 2014 года восточная часть Большого Арала полностью высохла, однако в последующие годы она вновь наполнилась водой, хотя её уровень и площадь зеркала значительно снижаются от весны к лету. Наиболее высокие значения уровня и площади восточного Большого Арала отмечены летом 2017 года. Предположительно, вода стала поступать не только из Сырдарьи, но и из Амударьи.