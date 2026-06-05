Поиск

Астронавты перешли на борт Crew Dragon из-за утечки воздуха в российском сегменте МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), в целях безопасности экипаж Сrew-12 перешел на борт корабля Crew Dragon, заявила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в пятницу.

"После новых утечек "Роскосмос" решил провести более масштабную ремонтную операцию в пятницу, 5 июня", - сообщила Стивенс в социальной сети X.

По ее словам, в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту NASA Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.

31 июля 2025 года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российском сегменте МКС после ремонта значительно снизилась, однако еще не устранена.

13 июня того же года в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС устранена после очередного этапа герметизации.

В сообщении отмечалось, что "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС".

18 июня 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

NASA НАСА МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС намерен продолжить ужесточение визового режима для россиян

Передовые сухопутные силы НАТО сформированы в Финляндии

Румыния объявила взорвавшийся в порту Констанца морской дрон украинским

Макрон назвал письмо Зеленского Путину хорошей инициативой

Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

 Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

В румынском порту сдетонировал морской дрон

Пять граждан Азербайджана погибли из-за атаки дронов на грузовые суда в Азовском море

CNN сообщил, что ВМС США скрыли масштаб пожара на USS Gerald R. Ford

 CNN сообщил, что ВМС США скрыли масштаб пожара на USS Gerald R. Ford

Началась активная фаза учений НАТО на Балтике

Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

 Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9761 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов