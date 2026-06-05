Астронавты перешли на борт Crew Dragon из-за утечки воздуха в российском сегменте МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), в целях безопасности экипаж Сrew-12 перешел на борт корабля Crew Dragon, заявила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в пятницу.

"После новых утечек "Роскосмос" решил провести более масштабную ремонтную операцию в пятницу, 5 июня", - сообщила Стивенс в социальной сети X.

По ее словам, в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту NASA Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.

31 июля 2025 года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российском сегменте МКС после ремонта значительно снизилась, однако еще не устранена.

13 июня того же года в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС устранена после очередного этапа герметизации.

В сообщении отмечалось, что "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС".

18 июня 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".