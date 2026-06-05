США ввели санкции против физлиц, компаний и судов, связанных с Ираном

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении компаний, судов и лиц, связанных с Ираном, следует из документа, размещенного в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"OFAC вносит в санкционные списки сеть физических лиц, компаний и судов, ответственных за поставки сжиженного нефтяного газа иранского происхождения на сотни миллионов долларов конечным потребителям в Южной и Восточной Азии. Этот газ намеренно выдавался за оманский", - говорится в пресс-релизе OFAC.

По данным Минфина США, "сеть использовала подставные компании в ОАЭ и Китае, зарубежные банковские счета и иранский "теневой флот" для перевозки миллионов баррелей иранского СНГ, скрывая его иранское происхождение и обходя санкции США".

Кроме того, говорится в пресс-релизе, OFAC также "принимает меры против иранского обменного дома "Mehrdad Geramian Nik and Partners Company" и его руководства, которые "переводили сотни миллионов долларов в иностранной валюте от имени иранских банков, находящихся под санкциями".

Среди 12 организаций, включенных в санкционный список, пять зарегистрированы на Маршалловых Островах, четыре в ОАЭ и одна в Китае, согласно информации, опубликованной на сайте ведомства. Под санкции попали также шесть судов, включая четыре танкера под флагом Панамы.