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ВМС США перехватили связанное с Ираном торговое судно в Индийском океане

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в ночь на пятницу перехватили в Индийском океане связанное с Ираном коммерческие судно, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM).

"Ночью войска США провели морскую операцию по перехвату и досмотру находящегося под санкциями судна Davina, шедшего в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM", - говорится в сообщении, которое сопровождается видео операции по высадке американских морских пехотинцев с трех вертолетов на борт судна.

"Мы продолжим глобальное морское патрулирование для пресечения деятельности незаконных сетей и перехвата судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали", - подчеркнули в командовании.

При этом американские военные указали, что международные воды не могут использоваться в качестве прикрытия для субъектов, находящихся под санкциями, добавив, что минобороны США будет и впредь отказывать незаконным организациям и их судам в свободе передвижения.

США Иран INDOPACOM Индийский океан
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