Путин усомнился, что кто-то со стороны может оказать влияние на Трампа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вряд ли кто-то со стороны может оказывать влияние на президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос, был ли американский лидер введен в заблуждение в отношении Ирана.

"У меня нет основания говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа, он человек зрелый, опытный очень политик, и вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, был ли Трамп введен в заблуждение Израилем по теме Ирана.

Он заметил, что озабоченности Израиля хорошо известны, "они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял раньше и сейчас, что планов подобного рода у Ирана нет". "И у нас нет основания этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия", - отметил Путин.

А главная проблема ситуации, по его словам, заключается "в отсутствии доверия друг к другу".

"В данном случае очень важно поставить все эти материалы под контроль МАГАТЭ, международной организации", - сказал Путин, заметив, что "если это будет под контролем МАГАТЭ, то больших проблем не видит.

"При этом договариваться об уровне обогащения в Иране, это другой вопрос. Иран имеет право на мирные ядерные программы, а мы сотрудничаем с Ираном по этому направлению", - сказал Путин, напомнив об АЭС "Бушер".

Он заметил, что Бушер находится на берегу Ормузского пролива, фактически в зоне боевых действий. "Женщин, детей, часть персонала мы оттуда вынуждены были вывезти, но часть там остается. Ну и хочу в этой связи обратить внимание на то, что мы в контакте и с американцами на этот счет, и с израильтянами. Все нас заверяют в том, что там были случайные падения недалеко от станции снарядов, все нас заверяют в том, что это случайность и такого больше не повторится. И у меня нет оснований полагать, что нас как-то вводит в заблуждение", - сказал Путин.

С израильтянами, добавил он, много раз на этот счет говорили, "и мы видим их озабоченности, их готовность обеспечить безопасность атомной электростанции в Бушере".