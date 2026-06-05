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США выдали визы футболистам сборной Ирана для участия в ЧМ-2026

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Игроки сборной Ирана получили американские визы для участия в Чемпионате мира по футболу, сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya.

"Иранским игрокам выдаются визы для въезда в США", - передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома.

Первый матч с участием сборной Ирана состоится 15 июня в Лос-Анджелесе, иранская команда сыграет со сборной Новой Зеландии. Также в рамках ЧМ-2026 иранцы сыграют с командами из Бельгии и Египта.

США футбол Иран ЧМ-2026
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