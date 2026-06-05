Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров по сектору Газа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"ХАМАС сообщил, что некоторые его представители прибыли в Каир перед запланированными встречами с египетскими официальными лицами и посредниками, чтобы завершить реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного при посредничестве США", - передает телеканал.

Согласно сообщению, делегацию ХАМАС в Каире возглавляет Халиль аль-Хайя.

В заявлении движения, опубликованном в Telegram, говорится, что его представители будут обсуждать, как "остановить повторяющиеся израильские атаки на сектор Газа и создать надлежащие механизмы для перехода ко второму этапу соглашения".