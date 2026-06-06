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На российско-абхазской границе возобновили пропуск граждан и автотранспорта

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - КПП на российско-абхазской границе возобновил работу после отмены беспилотной опасности, сообщает в субботу Погрануправление Службы госбезопасности Абхазии.

"Возобновлен пропуск граждан и автотранспорта через КПП "Псоу". Все службы на границе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Погрануправления СГБ республики Рустам Латипов сообщил, что КПП на российско-абхазской границе был временно закрыт из угрозы атак БПЛА в Сочи.

Абхазия
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