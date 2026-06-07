Подразделения ПВО в Абхазии привели в режим повышенной готовности из-за БПЛА

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минобороны Абхазии заявило об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики БПЛА.

"Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут непрерывный мониторинг неба для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей. Все силы и средства ведомства приведены в режим повышенной готовности", - сообщает пресс-служба министерства.

Минобороны республики призывает "жителей и гостей Абхазии сохранять спокойствие, проявлять бдительность и строго соблюдать правила безопасности".

"В случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА запрещается приближаться к ним или трогать их. Они могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы, взрывные устройства или токсичные вещества. Также строго запрещено фиксировать на фото/видео и публиковать в социальных сетях работу систем ПВО, а также места падения беспилотников"- говорится в сообщении.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов или подозрительных предметов на земле граждан призывают звонить в экстренные службы.