Кувейт осудил иранский ракетный обстрел авиабазы США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Кувейта осудило запуски иранских баллистических ракет по американской авиабазе в стране.

В его заявлении говорится, что иранская атака, совершенная в субботу утром, является "вопиющим нарушением суверенитета Кувейта" и международного права.

"Эти агрессии не могут быть оправданы или приняты ни под каким предлогом", - подчеркивается в заявлении.

Вооруженные силы Кувейта сообщили о перехвате семи иранских баллистических ракет, при этом отметив, что их обломки причинили некоторый материальный ущерб на земле, но жертв среди населения нет.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что ракетная атака была ответом на американские удары по иранским радиолокационным станциям.