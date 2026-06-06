Военные Бахрейна перехватили три иранские ракеты и несколько беспилотников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Средства ПВО Бахрейна в субботу перехватили три баллистические ракеты и несколько ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило военное командование королевства.

"Иран продолжает свою систематическую агрессию посредством гнусных ракетных и беспилотных атак, направленных против мирного населения Королевства Бахрейн", - говорится в заявлении генерального штаба Сил обороны Бахрейна.

В нем отмечается, что "преднамеренное использование ракет и беспилотников для поражения мирного населения и частной собственности" является "вопиющим нарушением международного гуманитарного права".

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что атаковал базу 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и американскую авиабазу в Кувейте в ответ на американские удары по иранским радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива.