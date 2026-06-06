Поиск

Военные Бахрейна перехватили три иранские ракеты и несколько беспилотников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Средства ПВО Бахрейна в субботу перехватили три баллистические ракеты и несколько ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило военное командование королевства.

"Иран продолжает свою систематическую агрессию посредством гнусных ракетных и беспилотных атак, направленных против мирного населения Королевства Бахрейн", - говорится в заявлении генерального штаба Сил обороны Бахрейна.

В нем отмечается, что "преднамеренное использование ракет и беспилотников для поражения мирного населения и частной собственности" является "вопиющим нарушением международного гуманитарного права".

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что атаковал базу 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и американскую авиабазу в Кувейте в ответ на американские удары по иранским радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 06 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев обвинил Европу в заинтересованности продолжения конфликта на Украине

СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

 NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"

 Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"

В ДР Конго подтверждено более 450 случаев заражения вирусом Эбола

 В ДР Конго подтверждено более 450 случаев заражения вирусом Эбола

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

 ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

Что произошло за день: пятница, 5 июня

США опровергли отвод военных кораблей из Оманского залива из-за угроз Ирана

В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

 В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов