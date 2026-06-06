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Экс-президент Молдавии Воронин сложил полномочия председателя Партии коммунистов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии Владимир Воронин сложил полномочия председателя Партии коммунистов, которую возглавлял на протяжении 32 лет, сообщила в субботу пресс-служба Партии коммунистов (ПКРМ).

Согласно сообщению, решение принято на съезде ПКРМ, в котором в субботу приняло участие 254 делегата.

"Председателем ПКРМ избрана Диана Караман. Секретарями Центрального Комитета ПКРМ избраны Константин Старыш и Владимир Тельнов. Съезд также рассмотрел и утвердил изменения и дополнения в Устав партии, представленные Дианой Караман. Одним из важнейших решений стало учреждение должности Почетного председателя ПКРМ. В знак признания выдающегося вклада в создание, становление и развитие ПКРМ, а также многолетней деятельности на благо партии и народа, делегаты единогласно избрали на должность Почетного председателя ПКРМ Владимира Николаевича Воронина - основателя партии, ее бессменного лидера на протяжении более трех десятилетий и одного из наиболее авторитетных политических деятелей современной Молдовы", - отмечается в сообщении.

Съезд ПКРМ также принял новую редакцию программы партии, а также "определил приоритетные направления деятельности партии на ближайшие годы".

Владимиру Воронину в конце мая исполнилось 85 лет. Он руководит ПКРМ с момента ее восстановления в 1994 году (после того, как была запрещена в 1991 году). ПКРМ была у власти с 2001 по 2009 год, в этот период, на протяжении двух мандатов Воронин был президентом Молдавии. Оба раза его выбирал парламент.

Диане Караман 36 лет. По образованию экономист. Является членом ПКРМ с 2016 года. С 2001 года является депутатом парламента. В 2023 году баллотировалась на пост мэра Кишинева, но набрала лишь 1,7% голосов избирателей.

Молдавия Владимир Воронин ПКРМ
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