Рейсы широкофюзеляжных самолетов из России в Абхазию станут регулярными

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сухумский аэропорт в субботу впервые принял "Боинг 777" - широкофюзеляжное воздушное судно, вместимостью 540 мест, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Прием первого Боинга 777 - это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны авиакомпаний и растущего интереса к Абхазии как к направлению. Такой класс воздушных судов позволяет увеличить пассажиропоток на рейсе, сделать путешествия более доступными и комфортными", - сказал журналистам генеральный директор международного аэропорта "Сухум" Руслан Блиндюк.

Он считает, что запуск рейсов с привлечением широкофюзеляжных самолетов расширяет операционные возможности Сухумского аэропорта и повышает транспортную доступность Абхазии.

Построенный в середине 1950-х годов, сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии. После грузино-абхазской войны в октябре 1993 года по распоряжению властей Грузии аэропорт был закрыт. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июне 2023 года Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции сухумского аэропорта. Позднее правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие". Инвестиции в реконструкцию оценивались в более 12 млрд руб.

Обновленный аэропорт был запущен после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции.