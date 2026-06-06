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Глава МВД Пакистана прибыл на переговоры в Иран

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Пакистана Мохсин Накви прибыл в Иран, где проведет ряд встреч с иранскими официальными лицами, в частности с главой МИД Аббасом Аракчи, сообщает в субботу агентство ИРНА.

Агентство отмечает, что целью визита Накви в Иран является продолжение посреднической работы Пакистана в переговорах Ирана и США.

В свою очередь агентство "Тасним" сообщает, что перед поездкой глава МВД встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и получил инструкции относительно дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.

Накви проведет встречу с Аракчи в воскресенье.

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