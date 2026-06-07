В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Армении 7 июня состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Это первые очередные выборы в армянский парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными и проходили на фоне острых внутриполитических кризисов - революции, смены власти и поражении в войне в Карабахе.

По данным ЦИК республики, общее количество избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 будет открыто 2 тыс. 5 участков для голосования.

В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий - 10%.

Согласно Конституции, парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, однако окончательное число мест определяется после каждых выборов.

Четыре мандата резервируются для представителей четырех крупнейших общин - езидов, русских, ассирийцев и курдов.

Конституция также требует наличия стабильного парламентского большинства - не менее 54% мест. Если по итогам голосования ни одна партия или коалиция не сможет его сформировать в течение установленного срока, то назначается второй тур выборов.

По данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, участвующие в парламентских выборах в Армении оппозиционные партии, в случае объединения, смогут получить больше голосов, чем партия власти.

Согласно опросу, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных. За партию российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 16,4%, за блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 15,2%, за партию "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна - 8,8%, за партию "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%.

Таким образом, в сумме четыре основные оппозиционные силы могут набрать 46,6% голосов.