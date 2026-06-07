Поиск

В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Армении 7 июня состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Это первые очередные выборы в армянский парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными и проходили на фоне острых внутриполитических кризисов - революции, смены власти и поражении в войне в Карабахе.

По данным ЦИК республики, общее количество избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 будет открыто 2 тыс. 5 участков для голосования.

В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий - 10%.

Согласно Конституции, парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, однако окончательное число мест определяется после каждых выборов.

Четыре мандата резервируются для представителей четырех крупнейших общин - езидов, русских, ассирийцев и курдов.

Конституция также требует наличия стабильного парламентского большинства - не менее 54% мест. Если по итогам голосования ни одна партия или коалиция не сможет его сформировать в течение установленного срока, то назначается второй тур выборов.

По данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, участвующие в парламентских выборах в Армении оппозиционные партии, в случае объединения, смогут получить больше голосов, чем партия власти.

Согласно опросу, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных. За партию российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 16,4%, за блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 15,2%, за партию "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна - 8,8%, за партию "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%.

Таким образом, в сумме четыре основные оппозиционные силы могут набрать 46,6% голосов.

Армения Карабах Сильная Армения Гражданский договор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Дмитриев обвинил Европу в заинтересованности продолжения конфликта на Украине

СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

 NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"

 Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"

В ДР Конго подтверждено более 450 случаев заражения вирусом Эбола

 В ДР Конго подтверждено более 450 случаев заражения вирусом Эбола

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

 ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

Что произошло за день: пятница, 5 июня

США опровергли отвод военных кораблей из Оманского залива из-за угроз Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов