В Армении начались выборы в парламент

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Армении в воскресенье начались очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

По данным ЦИК республики, общее количество избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 будут действовать 2 тыс. 5 участков для голосования.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий - 10%.

По данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, участвующие в парламентских выборах Армении оппозиционные партии, в случае объединения, смогут получить больше голосов, чем партия власти.

Согласно опросу, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных. За партию российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 16,4%, за блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 15,2%, за партию "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна - 8,8%, за партию "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%.

Таким образом, в сумме четыре основные оппозиционные силы могут набрать 46,6% голосов.