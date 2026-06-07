Неизвестный открыл стрельбу в Израиле, пять человек ранены

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Израиля застрелили вооруженного человека, ранившего пять прохожих в районе населенного пункта Кохав-Яир, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Полицейские отметили, что считают произошедшее терактом. Согласно первым данным, стрелявший - гражданин Израиля арабского происхождения.

Следователи пришли к выводу, что он действовал в одиночку.

Все пострадавшие госпитализированы, состояние двух из них - тяжелое.