В КСИР заявили об уничтожении в июле 11 американских военных самолетов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об уничтожении в ходе ударов по американским военным базам в июле 11 военных самолетов, передает агентство Fars.

"Иранские вооруженные силы с 8 по 22 июля уничтожили один истребитель F-15, находившийся в ангаре, один самолет P-8, один транспортный самолет C-17 и 8 самолетов-заправщиков", - говорится в заявлении официального представителя КСИР бригадного генерала Хосейна Мохеби.

По его словам, также были поражены 17 разведывательных и ударных беспилотников и 4 тяжелых вертолета.

Кроме того, на американских базах в регионе были уничтожены несколько командных пунктов, склады боеприпасов, ангары и перроны для самолетов, 12 различных радаров, в том числе зенитной ракетной системы Patriot, 3 узла связи и топливозаправочная станция, добавил генерал.