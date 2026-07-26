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В КСИР заявили об уничтожении в июле 11 американских военных самолетов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об уничтожении в ходе ударов по американским военным базам в июле 11 военных самолетов, передает агентство Fars.

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"Иранские вооруженные силы с 8 по 22 июля уничтожили один истребитель F-15, находившийся в ангаре, один самолет P-8, один транспортный самолет C-17 и 8 самолетов-заправщиков", - говорится в заявлении официального представителя КСИР бригадного генерала Хосейна Мохеби.

По его словам, также были поражены 17 разведывательных и ударных беспилотников и 4 тяжелых вертолета.

Кроме того, на американских базах в регионе были уничтожены несколько командных пунктов, склады боеприпасов, ангары и перроны для самолетов, 12 различных радаров, в том числе зенитной ракетной системы Patriot, 3 узла связи и топливозаправочная станция, добавил генерал.

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США базы самолеты
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