Аракчи призвал ЕС отреагировать на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой европейской дипломатии Кайей Каллас осудил нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море, сообщают ближневосточные СМИ.

В МИД Ирана по итогам разговора отметили, что Аракчи "призвал СБ ООН, ЕС, мировое сообщество решительно отреагировать на инцидент" и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару по иранскому судну.

Кроме того, Аракчи и Каллас обсудили дипломатические инициативы, призванные решить связанные с Ормузским проливом проблемы.

Между тем в МИД Ирана нападение на судно назвали признаком продолжения нерационального враждебного курса в отношении Исламской республики, взятого Украиной.