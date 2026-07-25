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В Грузии начали расследование в связи с отключениями электричества в стране

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в связи с произошедшими 24 и 25 июля фактами масштабного аварийного отключения электричества по всей стране начала расследование по статье о саботаже.

В распространенном в субботу заявлении СГБ говорится, что расследование начато по статье 318 уголовного кодекса Грузии (нарушение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, а также их повреждение/уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам Грузии).

В субботу около 8:00 утра по тбилисскому времени (7:00 по Москве) вся Грузия осталась без электроэнергии, в связи с чем, как сообщалось, была остановлена Грузинская железная дорога, остановился Тбилисский метрополитен.

Позже в государственной компании Госэлектросистема Грузии заявили, что подача электроэнергии на данный момент восстановлена, а причины произошедшего выясняются.

Между тем, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами назвал необычным факт масштабного отключения электричества в стране и выразил надежду, что все детали будут установлены.

"Не хочу забегать вперед, посмотрим, какими будут результаты этого расследования. Важно установить все детали. Если есть человеческий фактор, чье-то вмешательство, акт саботажа, конечно, все это выяснится. Посмотрим, с чем мы имеем дело", - сказал Папуашвили.

Грузия
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