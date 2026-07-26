NYT пишет, что Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока что отказался от идеи интенсификации вооруженного конфликта с Ираном, пишет в воскресенье The New York Times со ссылкой на источники.

"Президент Трамп, по крайней мере пока что, отказался от планов по резкой интенсификации ударов по Ирану. Особенно беспокойство у президента вызвало то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также других ракет для ПВО", - говорится в публикации.

По информации газеты, нехватка ракет - не единственная причина для такого решения. В Белом доме полагают, что усиление ударов по Ирану - рискованный план, и советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны. Кроме того, в Вашингтоне считали, что решение о более массированных ударах вызвало бы недовольство союзников США в Персидском заливе. "Также возник бы риск появления мировых экономических проблем, энергетического кризиса и наплыва беженцев", - пишет NYT.

По информации издания, мало кто в ближайшем окружении Трампа выступал за интенсификацию ударов. "Один из высокопоставленных чиновников заявил на условиях анонимности, что усиление боевых действий вряд ли способно подтолкнуть Иран к возвращению к переговорам. По словам чиновника, эффект от ударов по Ирану оказался полной противоположностью того, на что рассчитывали США. Иранцы стали более сплоченными, что позволило руководителям Ирана сфокусировать все внимание на внешней угрозе", - говорится в статье.