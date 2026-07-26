Во Франции эвакуируют из-за пожара 8 тыс. жителей коммун близ Бордо

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Префектура французского департамента Жиронда распорядилась вечером в субботу о проведении новой эвакуации 8 тыс. человек вблизи города Бордо "в связи с возобновлением пожара", сообщает Le Monde.

По информации издания, от огня пострадали несколько кварталов в коммунах Маршприм и Сестас в менее чем 30 км к юго-западу от Бордо.

Газета приводит сообщение пожарно-спасательной службы Жиронды о том, что пожар снова достиг "более интенсивного уровня", становясь "непредсказуемым и неконтролируемым".

Ранее в субботу французские СМИ сообщали, что в Жиронде уже сгорело более 30 тыс. га, 167 тыс. человек были эвакуированы.