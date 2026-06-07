Более 100 тысяч тараканов конфисковали у заводчика насекомых в Австралии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более ста тысяч живых тараканов, запрещенных к содержанию в Австралии, конфисковали у заводчика, сообщает Associated Press. Стоимость конфиската достигает 142 тысяч долларов.

Речь идет о мадагаскарских шипящих тараканах и аргентинский тараканах.

Мадагаскарские тараканы - это самые крупные тараканы на планете, могут достигать в длину 8 сантиметров. Они заметно превышают размером местных насекомых (2,3 - 3,6 см).

Предположительно, заводчик готовил этих тараканов к продаже в качестве корма для рептилий.