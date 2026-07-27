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Глава CENTCOM рекомендовал Трампу прекратить удары по Ирану в районе Ормуза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

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По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

Как отмечает Axios, это было признанием как военных, так и гражданских советников президента, что существуют пределы того, чего можно достичь с помощью атак с воздуха. Впервые за две недели Трамп приказал военным воздержаться от огня и не наносить удары по иранским целям у южного побережья Ирана и в районе Ормузского пролива. Решение было принято после встречи с главными советниками и военными чиновниками, которые представили ему новый план ударов на этот день.

В дни, предшествовавшие встрече, Трамп склонялся к возобновлению крупных боевых действий, но, по словам источников, в четверг вечером его мнение начало меняться.

Ранее на этой неделе Купер представил свои рекомендации Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов (ОКНШ) и Белому дому относительно дальнейших действий, сообщили источники. По их словам, он подчеркнул, что двухнедельные удары в районе Ормузского пролива значительно снизили способность Ирана атаковать корабли, основные цели бомбардировок были в основном исчерпаны.

При этом глава CENTCOM указал, что возможным следующим шагом может стать возобновление крупномасштабных боевых действий, чтобы завершить уничтожение 20% целей, которые американские военные обозначили, но не поразили во время операции "Эпическая ярость".

На фоне отсутствия решения о возобновлении крупных боевых действий Купер подчеркнул, что нет смысла продолжать бомбардировки последних двух недель, сообщили собеседники Axios.

Они указали, что председатель ОКНШ генерал Дэн Кейн также в частном порядке предупредил министра войны Пита Хегсета и Трампа о том, что нехватка зенитных ракетных комплексов может затруднить защиту американских войск и союзников в регионе.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Дональд Трамп Ормузский пролив удары
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