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Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Атака БПЛА на Ростовскую и Белгородские области, стрельба в Сиэтле, "Одиссея" собрала $87 млн во второй уикенд в США

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли, пятеро получили ранения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Двое пострадавших, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии.

- В результате массированного удара БПЛА по Белгороду пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Загорелись нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей.

- Глава CENTCOM Брэд Купер рекомендовал президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности, сообщил Axios.

- Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в центре Сиэтла. Четверо пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы, проводится расследование.

- В Тегеране заявили, что не оставят без ответа удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. "За любое нападение на Иран всегда приходится расплачиваться", - предупредил иранский депутат Эбрахим Азизи.

- Биньямин Нетаньяху уведомил кабмин, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа, сообщил Channel 13. Нетаньяху заявил, что намерен сопротивляться.

- В Севастополе временно ограничили подачу электричества для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- "Одиссея" Кристофера Нолана сохранила лидерство в североамериканском прокате, собрав $87 млн во второй уикенд. Глобальные сборы картины достигли $639,6 млн.

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