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Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы в ходе боевых действий против Ирана.

"У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого бы то ни было в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он газете The Wall Street Journal.

По данным издания, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проинформировал Белый дом о значительном сокращении запасов ракет-перехватчиков противовоздушной обороны.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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