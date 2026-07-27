Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы в ходе боевых действий против Ирана.

"У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого бы то ни было в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он газете The Wall Street Journal.

По данным издания, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проинформировал Белый дом о значительном сокращении запасов ракет-перехватчиков противовоздушной обороны.